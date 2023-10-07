Конкуренты SpaceX и Starlink: Amazon отправила в космос первые интернет-спутники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео трансляции на YouTube.

Project Kuiper планирует стать конкурентом сервиса Starlink. SpaceX вывела на орбиту почти 5000 спутников и увеличит в будущем группировку в шесть раз. Amazon намерена отправить в космос 3200 аппаратов в течение шести лет, чтобы сформировать группировку, которая сможет обеспечить подключение к Интернету даже в отдаленных местах, недоступных традиционным провайдерам.

"Мы провели большие испытания здесь, в нашей лаборатории, и в высокой степени уверены в конструкции нашего спутника, но ничто не заменит испытания на орбите. Amazon впервые запускает спутники в космос, и мы собираемся узнать невероятное количество информации, вне зависимости от того, как будет проходить миссия", - сказал Раджив Бадьял, вице-президент Project Kuiper по технологиям, в своем заявлении.

Система Kuiper включает три ключевых элемента: усовершенствованные широкополосные спутники LEO; небольшие доступные клиентские терминалы; и безопасную, устойчивую наземную сеть связи. Миссия Protoflight протестирует все три части, а также команды и системы, управляемые ими.

Amazon спроектировала систему Kuiper таким образом, чтобы обеспечить постоянное усовершенствование, позволяющее начать производство спутников параллельно с миссией Protoflight.

"Мы применим полученные во время миссии знания по улучшению нашего оборудования, программного обеспечения и инфраструктуры. Наши первые производственные спутники готовятся к запуску в первой половине 2024 года, и мы ожидаем, что к концу 2024 года начнутся бета-тесты с первыми коммерческими заказчиками", – заявили в Amazon.

Спутники были отправлены на орбиту ракетоносителем Atlas, принадлежащим американской компании Lockheed Martin.