Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

Куртуа травмировался на тренировке. Согласно заключению медиков мадридского клуба, бельгиец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни вратарю сделают операцию.

При подобных травмах срок восстановления обычно составляет около шести месяцев. Таким образом, в 2023 году Куртуа за "Реал" больше не сыграет.

Дублером "первого номера" испанского клуба является украинец Андрей Лунин.

Положение Лунина в "Реале"

По информации Marca , "Реал" этим летом был готов продать 24-летнего Андрея Лунина за 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.

Действующий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в мадридский клуб из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

В общей сложности Лунин сыграл за это время за "Реал" всего 17 матчей, большинство из которых в прошлом сезоне - 12. В них украинец пропустил 13 мячей, а 4 матча сыграл "на ноль".