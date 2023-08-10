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Конкурент украинца Лунина в "Реале" Куртуа выбыл до конца года

10 августа, 2023 четверг
15:39
Спорт

Основной голкипер испанского "Реала" бельгиец Тибо Куртуа получил серьезную травму и пропустит около шести месяцев

Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

Куртуа травмировался на тренировке. Согласно заключению медиков мадридского клуба, бельгиец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни вратарю сделают операцию.

При подобных травмах срок восстановления обычно составляет около шести месяцев. Таким образом, в 2023 году Куртуа за "Реал" больше не сыграет.

Дублером "первого номера" испанского клуба является украинец Андрей Лунин.

Положение Лунина в "Реале"

По информации Marca , "Реал" этим летом был готов продать 24-летнего Андрея Лунина за 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.

Действующий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в мадридский клуб из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

В общей сложности Лунин сыграл за это время за "Реал" всего 17 матчей, большинство из которых в прошлом сезоне - 12. В них украинец пропустил 13 мячей, а 4 матча сыграл "на ноль".

Андрей Лунин
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