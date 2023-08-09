Об этом рассказал основатель и генеральный директор Satcube Якоб Каллмер,пишет газета Dagens Nyheter.

Как сообщается, украинская сторона обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в Украине.

Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, разместившей заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их передаст.

Для Satcube это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году.

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета.

В Satcube говорят, что не знают, будет ли использоваться оборудование военными, но не возражают. "Это может быть что угодно – от подключения к полевым госпиталам до поддержания связи в полевых условиях", – говорит Якоб Каллмер.

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 км.

С начала полномасштабного российского вторжения компания Spacex Илона Маска предоставила Украине более 40 тысяч терминалов, подключенных к спутниковой сети Starlink. Они быстрее Satcube, хотя сигнал последних заблокировать тяжелее.