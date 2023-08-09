Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Конкурент Starlink: Шведская Satcube начала поставлять в Украину терминалы спутникового интернета

Конкурент Starlink: Шведская Satcube начала поставлять в Украину терминалы спутникового интернета

9 августа, 2023 среда
00:56
Технологии

Шведская компания Satcube начала поставки в Украину собственных терминалов спутникового интернета, которые могут использоваться на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети

Об этом рассказал основатель и генеральный директор Satcube Якоб Каллмер,пишет газета Dagens Nyheter.

Как сообщается, украинская сторона обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в Украине.

Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, разместившей заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их передаст.

Для Satcube это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году.

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета.

В Satcube говорят, что не знают, будет ли использоваться оборудование военными, но не возражают. "Это может быть что угодно – от подключения к полевым госпиталам до поддержания связи в полевых условиях", – говорит Якоб Каллмер.

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 км.

С начала полномасштабного российского вторжения компания Spacex Илона Маска предоставила Украине более 40 тысяч терминалов, подключенных к спутниковой сети Starlink. Они быстрее Satcube, хотя сигнал последних заблокировать тяжелее.

  • Ранее компания Илона Маска SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".
  • Американский астронавт Скотт Келли призвал Илона Маска вернуть ВСУ полный доступ к Starlink. Бизнесмен отказал в просьбе и оправдал это тем, что "не допустит эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что американское правительство провело ряд разговоров с Маском по использованию спутникового интернета Starlink в Украине.
  • 1 июня стало известно, что Пентагонкупит для украинских военных терминалы Starlink – по соображениям безопасности точное количество контрактов и терминалов не озвучивали.
Швеция
помощь Украине
Читайте также:
Тризуб на монументі "Батьківщина-мати"
7 августа, 2023 понедельник
Вятрович объяснил, почему его настораживает идея украинизации советского монумента "Родина-мать"
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
6 августа, 2023 воскресенье
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
8 августа, 2023 вторник
Денисенко о реакции украинцев на идею ограничить мужчинам выезд из Украины после войны: 1 млн поедет к женщинам, об этом должна быть дискуссия
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.63
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
9 августа
01:52
В Дюссельдорфе эвакуировали 13 тыс. жителей, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны
01:24
Германия предлагает Польше оставить на ее территории 3 системы ЗРК Patriot до конца года
01:13
Экс-глава австрийского МИД Кнайсль, с которой на свадьбе танцевал Путин, поселилась в домике в российской деревне
00:28
Обновлено
Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины, - СМИ
00:25
WhatsApp добавил функцию демонстрации экрана во время видеовызова
2023, вторник
8 августа
23:59
Обновлено
Зеленский: в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погибли 9 человек
23:57
Обновлено
Лига чемпионов: результаты и расписание всех матчей 3-го раунда квалификации
23:15
Зеленский пригласил премьера Нидерландов на саммит Крымской платформы
23:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 августа
22:49
"Это была спецоперация, согласованная с Путиным": Данилов о мятеже Пригожина
22:26
"Арис" – "Динамо": букмекеры дали прогноз на успех киевлян в Лиге конференций
22:21
Клип группы Imagine Dragons, снятый в Украине, – среди номинантов премии MTV Music Video Awards
22:02
Эксклюзив
Есть вероятность, что Северная Корея будет поставлять оружие в Россию, - военный эксперт Мусиенко
21:58
Верещук заявила о подготовке к эвакуации детей из отдельных районов Харьковщины
21:35
Хасидов призвали не ехать в Умань на Рош ха-Шана
21:35
Эксклюзив
Пример Украины является фактором морального перерождения Европы, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
21:27
Обновлено
Нардепа разоблачили на взятке в $85 тыс. за якобы передачу земли Национальной академии аграрных наук в аренду. В "Слуге Народа" отреагировали
21:25
Обзор
САУ Zuzana-2: технические характеристики гаубицы, уничтожающей российские "гиацинты"
21:06
Сырский посетил позиции Сил обороны на Купянском направлении и отметил роль командиров
20:57
Аналитика
Сергей Згурец
Источником средств для нового пакета военной помощи США является бухгалтерская ошибка в Пентагоне. Колонка Сергея Згурца
20:51
ИМИ: в июле зафиксировали 11 преступлений против свободы слова в Украине
20:15
Украинцам упростили регистрацию автомобилей из салона
20:02
OPINION
Закономерность чуда
19:40
На Запорожье россияне начали агитационную подготовку к псевдовыборам, - Генштаб
19:36
Венгрия с задержкой согласовала кандидатуру посла Украины Шандора
19:11
Италия приостановила выдачу россиянам и белорусам "золотых" виз за инвестиции
19:08
Буданов в Болгарии встретился с министром обороны и директором военной разведки: о чем говорили
19:02
Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО, - Зеленский
19:00
Обзор
Победные новости 531-го дня войны: успехи ВСУ на Таврическом направлении и новые санкции против РФ
18:57
За год полномасштабной войны ЕС сократил импорт газа из РФ по трубопроводам до 8%
18:34
Литва планирует укрепить границу с Беларусью из-за опасности провокаций с вагнеровцами
18:32
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:21
Планшет взорвался в руках: на Харьковщине погибла 11-летняя девочка
18:18
"Каждая победа над оккупантами содержит успех связистов": Зеленский поздравил войска связи с профессиональным праздником
18:04
OPINION
Тестирование большевизмом
17:52
Зеленский: Формула мира может быть базой для преодоления других конфликтов и глобальных проблем
17:48
Эксклюзив
На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ уверенно идут вперед, в районе Роботиного ожесточенные бои, - группировка войск "Таврия"
17:43
Disney создала группу для изучения ИИ и уменьшения затрат
17:38
ЕС не может предоставить Украине гарантии безопасности, - представитель Еврокомиссии
17:25
Мобилизация украинцев в Канаде: Россия запустила новый фейк
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV