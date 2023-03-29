Конкурент Мудрика может перейти из "Челси" в "Баварию"
Новый главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель заинтересован в трансфере полузащитника лондонского "Челси" Мейсона Маунта
Об этом сообщает The Times.
Скорее всего, Мейсон Маунт покинет "Челси" летом. Стороны не могут договориться о продлении контракта, поэтому лондонцы стремятся продать 24-летнего англичанина, чтобы не потерять футболиста бесплатно.
По информации источника, в услугах Мэйсона Маунта заинтересована "Бавария". Мюнхенцев недавно возглавил ранее работавший в "Челси" Томас Тухель.
"Челси" хочет получить за Маунта не менее 50 млн фунтов. В этом сезоне полузащитник сыграл 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
Маунт выступает на нескольких амплуа в атаке, в том числе играет и на позиции Михаила Мудрика – левого вингера.
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