Конкурент Мудрика может перейти из "Челси" в "Баварию"

Об этом сообщает The Times.

Скорее всего, Мейсон Маунт покинет "Челси" летом. Стороны не могут договориться о продлении контракта, поэтому лондонцы стремятся продать 24-летнего англичанина, чтобы не потерять футболиста бесплатно.

По информации источника, в услугах Мэйсона Маунта заинтересована "Бавария". Мюнхенцев недавно возглавил ранее работавший в "Челси" Томас Тухель.

"Челси" хочет получить за Маунта не менее 50 млн фунтов. В этом сезоне полузащитник сыграл 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

Маунт выступает на нескольких амплуа в атаке, в том числе играет и на позиции Михаила Мудрика – левого вингера.