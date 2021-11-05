Конкурент Малиновского решил продлить контракт с "Аталантой"

Об этом сообщает Sky Sport Italia .



Нынешний контракт 33-летнего словенца рассчитан до конца текущего сезона, новое соглашение Иличича и "Аталанты" будет действовать до лета 2024 года.



Боссы "Аталанты" планируют продлить контракты с еще тремя игроками основы - Робином Госсенсом, Ремо Фройлером и Гансом Хатебуром.



В последних матчах Иличич выиграл конкуренцию за место в стартовом составе у украинца Руслана Малиновского. В нынешнем сезоне на счету словенца 4 гола и 2 ассиста в 14 матчах за "Аталанту".

Напомним, 27 октября Руслан Малиновский сыграл 100-й матч за "Аталанту".