Конкурент Малиновского решил продлить контракт с "Аталантой"
Форвард Иосиф Иличич решил продлить контракт с итальянской "Аталантой"
Об этом сообщает Sky Sport Italia .
Нынешний контракт 33-летнего словенца рассчитан до конца текущего сезона, новое соглашение Иличича и "Аталанты" будет действовать до лета 2024 года.
Боссы "Аталанты" планируют продлить контракты с еще тремя игроками основы - Робином Госсенсом, Ремо Фройлером и Гансом Хатебуром.
В последних матчах Иличич выиграл конкуренцию за место в стартовом составе у украинца Руслана Малиновского. В нынешнем сезоне на счету словенца 4 гола и 2 ассиста в 14 матчах за "Аталанту".
- Напомним, 27 октября Руслан Малиновский сыграл 100-й матч за "Аталанту".
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