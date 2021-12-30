Конкурент Лунина в "Реале" Куртуа поправился от коронавируса
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа сообщил, что получил отрицательные тесты на коронавирус
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Куртуа сообщил, что ждет разрешение вернуться к тренировкам.
"Сдал два подряд негативных ПЦР-теста на ковод. Жду разрешения играть", - написал Тибо Куртуа в Twitter.
Следующий матч мадридский "Реал" проведет 2 января. "Королевский" клуб сыграет с "Гетафе" на выезде. 12 января их ждет встреча с "Барселоной" в Суперкубке Испании.
Шанс впервые сыграть в основе "Реала" в нынешнем сезоне получил украинец Андрей Лунин. Ведь его главный конкурент по воротам Куртуа вероятнее всего не поправится за четыре дня.
- 16 ноября сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал два клуба высшего дивизиона чемпионата Испании – "Эспаньол" и "Гранаду".
- 29 декабря четверо футболистов "Реала" получили положительные тесты на коронавирус.
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