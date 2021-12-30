Конкурент Лунина в "Реале" Куртуа поправился от коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Куртуа сообщил, что ждет разрешение вернуться к тренировкам.



"Сдал два подряд негативных ПЦР-теста на ковод. Жду разрешения играть", - написал Тибо Куртуа в Twitter.

Следующий матч мадридский "Реал" проведет 2 января. "Королевский" клуб сыграет с "Гетафе" на выезде. 12 января их ждет встреча с "Барселоной" в Суперкубке Испании.



Шанс впервые сыграть в основе "Реала" в нынешнем сезоне получил украинец Андрей Лунин. Ведь его главный конкурент по воротам Куртуа вероятнее всего не поправится за четыре дня.

16 ноября сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал два клуба высшего дивизиона чемпионата Испании – "Эспаньол" и "Гранаду".

29 декабря четверо футболистов "Реала" получили положительные тесты на коронавирус.

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