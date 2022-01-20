Конкурент Ломаченко заявил, что он не заслуживает шанса стать абсолютным чемпионом

Об этом Хейни написал в Twitter.

Таким образом, американец, отреагировавший на слова промоутера Василия Ломаченко Боба Арума о том, что Дэвина Хейни в Австралии никто не знает, поэтому новому абсолютному чемпиону мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджу Камбососу следует встретиться с украинцем.

"Заткнись, Боб. Лома уже имел шанс", - написал Хейни, имея в виду поражение украинца в октябре 2020 года от другого американца Теофимо Лопеса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Девин Хейни является обладателем "обычного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) и спорит с Василием Ломаченко за право встретиться с Джорджем Камбососом. Австралиец владеет высшим по статусу "франчайзинговым" поясом WBC и тремя другими титулами - WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (международной боксерской федерации).

Напомним, 19 января Боб Арум заявил, что Джорджу Камбососу следует выбирать в соперники Василия Ломаченко, поскольку другого претендента на поединок Дэвина Хейни в Австралии никто не знает.

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