Конкурент Ломаченко заявил, что он не заслуживает шанса стать абсолютным чемпионом
Американский боксер Дэвин Хейни заявил, что украинец Василий Ломаченко уже упустил свой шанс стать абсолютным чемпионом мира
Об этом Хейни написал в Twitter.
Таким образом, американец, отреагировавший на слова промоутера Василия Ломаченко Боба Арума о том, что Дэвина Хейни в Австралии никто не знает, поэтому новому абсолютному чемпиону мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджу Камбососу следует встретиться с украинцем.
"Заткнись, Боб. Лома уже имел шанс", - написал Хейни, имея в виду поражение украинца в октябре 2020 года от другого американца Теофимо Лопеса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
Девин Хейни является обладателем "обычного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) и спорит с Василием Ломаченко за право встретиться с Джорджем Камбососом. Австралиец владеет высшим по статусу "франчайзинговым" поясом WBC и тремя другими титулами - WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (международной боксерской федерации).
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Напомним, 19 января Боб Арум заявил, что Джорджу Камбососу следует выбирать в соперники Василия Ломаченко, поскольку другого претендента на поединок Дэвина Хейни в Австралии никто не знает.
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