Конкурент для TikTok: Маск после покупки Twitter решил восстановить видеосервис Vine
Илон Маск поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить обновленный запуск еще до конца 2022 года
Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.
Илон Маск поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить запуск платформы к концу 2022 года. Приложение коротких видео не работает с 2016 года, когда оказалось, что площадка не выдерживает конкуренции. Тогда же Twitter попробовал и продать его, но безуспешно.
Инженеры компании уже получили поручение просмотреть старую кодовую базу Vine, которую не меняли и не обновляли после прекращения работы.
Как отмечает один из источников издания, этот процесс требует много работы.
- Напомним, 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы помочь человечеству.
- 28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.
- Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.
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