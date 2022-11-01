Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Илон Маск поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить запуск платформы к концу 2022 года. Приложение коротких видео не работает с 2016 года, когда оказалось, что площадка не выдерживает конкуренции. Тогда же Twitter попробовал и продать его, но безуспешно.

Инженеры компании уже получили поручение просмотреть старую кодовую базу Vine, которую не меняли и не обновляли после прекращения работы.

Как отмечает один из источников издания, этот процесс требует много работы.

Напомним, 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы помочь человечеству.

28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.

Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.