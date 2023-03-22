Конкурент ChatGPT: Google запустила чат-бот Bard

Об этом пишет Financial Times.

Google запустила свой чат-бот Bard, пытаясь конкурировать с популярным ChatGPT от OpenAI.

Во вторник технологический гигант приступил к запуску чат-бота, своего первого отдельного продукта по искусственному интеллекту для потребителей. Google заявила, что Bard, который дает ответы на текстовые вопросы, будет работать отдельно от ее поисковой системы.

В последние недели генеративный ИИ Bard также был интегрирован в программы, такие как Google Workspace, включая Google Docs и Gmail, и программное обеспечение Microsoft Office 365, а также в популярные приложения, такие как Duolingo, что позволило миллионам людей начать взаимодействовать с этой технологией.

В Google заявили, что Bard будет генерировать ответы только на английском языке, а не на компьютерном коде или других языках, и будет предоставлять доступ по принципу "кто первый пришел - тот и получил" пользователям, которые зарегистрируются в списке ожидания в США и Великобритании.