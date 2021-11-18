Конкурент Беленюка за место в сборной Украины сменил гражданство, - СМИ
Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков будет выступать за Болгарию
Об этом сообщает Xsport .
По информации источника, Семен Новиков решил сменить гражданство и в дальнейшем выступать из Болгарии.
Борец соперничает в категории до 87 кг и был конкурентом олимпийского чемпиона Жана Беленюка за место в сборной Украины.
В феврале 2020 года Новиков стал чемпионом Европы и заявил претензии на путевку на Олимпиаду-2020. Беленюк отказался определять обладателя лицензии на поездку в Токио в отборочной схватке и в итоге получил золото Игр-2020.
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Напомним, 12 февраля 2020 года Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы в категории 87 кг.
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