Конкурент Беленюка за место в сборной Украины сменил гражданство, - СМИ

Об этом сообщает Xsport .

По информации источника, Семен Новиков решил сменить гражданство и в дальнейшем выступать из Болгарии.

Борец соперничает в категории до 87 кг и был конкурентом олимпийского чемпиона Жана Беленюка за место в сборной Украины.

В феврале 2020 года Новиков стал чемпионом Европы и заявил претензии на путевку на Олимпиаду-2020. Беленюк отказался определять обладателя лицензии на поездку в Токио в отборочной схватке и в итоге получил золото Игр-2020.

Напомним, 12 февраля 2020 года Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы в категории 87 кг.

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