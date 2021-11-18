Конкурент Беленюка по сборной Украины отреагировал на информацию об изменении гражданства

Об этом сообщает Общественное: Спорт.

По словам Новикова, информация о том, что он сменил гражданство, не соответствует действительности.

"У меня только один вопрос: когда я говорю о чем-то, заявляю - так оно и есть. А если кто-то пишет, что у меня есть гражданство и прочее - не знаю, откуда они это берут", - сказал Новиков.

В то же время, он добавил, что может принять предложение выступать за другую страну в будущем.

"Пока я не знаю. Есть предложения разные, если меня устроит - почему и нет. Просто дело в том, что всем СМИ интересна моя смена гражданства. Но почему-то никому не интересно, почему я не боролся на чемпионате мира. Или почему не тренируюсь уже два месяца. Публиковал уже в интернете, что была травма. Никому не интересно, что за травма, почему и как возникла. А вот переход спортсмена в другую страну – это уже интереснее", - упрекнул Новиков.

23-летний борец соревнуется в категории до 87 кг и был конкурентом олимпийского чемпиона Жана Беленюка за место в сборной Украины.

В феврале 2020 года Новиков стал чемпионом Европы и заявил претензии на путевку на Олимпиаду-2020. Беленюк отказался определять обладателя лицензии на поездку в Токио в отборочной схватке и в итоге получил золото Игр-2020.