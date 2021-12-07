Конкурент Беленюка по сборной отказался от украинского гражданства
Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков отныне будет выступать за сборную Болгарии
Об этом в Facebook сообщил Жан Беленюк.
По словам экс-конкурента Новикова по сборной Украины, он также получал предложения о смене гражданства.
"В этой жизни каждый сам выбирает свой путь! Мне в свое время тоже предлагали выступать за разные страны. Болгария, Россия, Китай, даже Руанда, самое экзотическое предложение было выступать за аннексированный агрессором украинский Крым! Мотивировали большими "компенсациями" за сам переход, и ежемесячной зарплатой, безумными призовыми за победы на международном уровне!" - отреагировал на решение Новикова Беленюк.
23-летний Семен Новиков соревнуется в категории до 87 кг и был конкурентом олимпийского чемпиона Жана Беленюка за место в сборной Украины.
В феврале 2020 года Новиков стал чемпионом Европы и заявил претензии на путевку на Олимпиаду-2020. Беленюк отказался определять обладателя лицензии на поездку в Токио в отборочной схватке и в итоге получил золото Игр-2020.
Теперь Семен Новиков будет защищать цвета Болгарии.
- Напомним, 18 ноября СМИ сообщили, что Семен Новиков будет выступать за Болгарию .
- После этого Новиков опроверг информацию о том, что будет выступать за сборную Болгарии.
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