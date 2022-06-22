"Конкретные договоренности пока не достигнуты", - в МИД Украины прокомментировали переговоры по деблокаде портов
Украина, Россия, Турция и ООН еще не достигли договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров по разблокированию портов – консультации продолжаются
Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует РБК-Украина.
"Украина приветствует усилия генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты", - заявил он.
Николенко добавил, что для Украины в процессе деблокады портов принципиальным элементом остается вопрос безопасности.
- Отметим, вчера, 21 июня, турецкие СМИ писали, что на следующей неделе Украина, Россия, Турция и ООН могут согласовать коридор для вывоза зерна.
- Сегодня же в Турции заявили о прогрессе в переговорах с РФ по деблокированию украинского зерна.
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