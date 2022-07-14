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Конгрессвумен Спартц в очередной раз призвала "ввести надлежащий надзор" за поставками оружия в Украину

14 июля, 2022 четверг
17:19
Мир

Конгрессвумен Виктория Спартц в очередной раз призвала организовать надлежащий надзор за выделенной Украине военной помощью и создать совместную рабочую группу специально по этому вопросу

Об этом сообщает Европейская Правда.

"Меня возмущает, что некоторые теперь предполагают, мол, поддержка надзора более чем за $50 млрд помощи Европе - не вся она направлена непосредственно Украине - является в определенной степени "прокремлевской". Напротив, отсутствие надзора лишь создает ненужные риски, которыми могут воспользоваться наши противники" , - сказала Спартц.

Она также заявила следующее: любой, кто говорит, что подотчетность не нужна, является прокремлевским, потому что единственная сторона, которая выигрывает от того, что оружие не попадает в нужные руки, - это российская сторона.

По ее словам, надлежащий контроль и оптимизированные логистические процессы позволят дать гарантии американским налогоплательщикам, чтобы они могли продолжать поддерживать оказание помощи Украине. Спартц также заявила, что это повысит эффективность и скорость доставки помощи на передовую и снизит риски саботажа со стороны таких стран как РФ, КНР, Иран и т.д.

"Эти преимущества очевидны. Я не уверена, почему любой из моих коллег может подумать, что инициатива Конгресса - чтобы нам не приходилось искать наше оружие в Сирии или Мексике - какая-то плохая идея, учитывая рост уровня поставок передовых систем за границу", - добавила Спартц.

  • Напомним, 9 июля конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировал.
  • В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.
  • 10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартца о Зеленском и его команде.
  • Впоследствии конгрессвумен-республиканка ответила на упреки коллеги из Демократической партии и снова вспомнила о главе Офиса президента Украины.
  • А 12 июля Виктория Спартц заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

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