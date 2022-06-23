Конгрессмены США внесли законопроект о подготовке украинских летчиков

Об этом сообщил конгрессмен ветеранов ВВС США Адам Кинзингер в твиттере.

"Эти мужчины - пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", - написал он.

В письме к министру обороны США конгрессмены выразили надежду, что будет принят законопроект для дальнейшего "изменения ситуации в воздухе и с целью обеспечить украинским силам решающее преимущество в войне".

17 июня в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила от США военной помощи более чем на $6,3 млрд.

Позже посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон делает все возможное, чтобы как можно быстрее дать Киеву все необходимое оружие и помощь в войне с Россией.

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