Конгрессмены представили резолюцию с призывом к Байдену передать Украине ATACMS
Члены обеих партий нижней палаты Конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS
Резолюция размещена на официальном сайте Комитета по международным делам Палаты представителей.
Резолюцию с призывом президента США Джо Байдена предоставить Украине ракетные системы большего радиуса действия ATACAMS для обеспечения ее победы, представили члены обеих партий. Также в резолюции есть призыв к союзникам и партнерам США предоставить Украине ракетные системы дальнего радиуса действия.
"Палата представителей призывает Соединенные Штаты немедленно предоставить Украине армейские тактические ракетные системы (ATACMS) в достаточном количестве, чтобы ускорить победу Украины в противостоянии неспровоцированной агрессивной войне РФ, сохраняя при этом боевую готовность Соединенных Штатов", – говорится в документе.
Также инициаторы резолюции выражают обеспокоенность из-за того, что задержка в обеспечении такого критически важного оружия затягивает войну.
"Быстрое предоставление этих критически важных систем вооружений обеспечит украинскую армию решающими возможностями ударов вглубь, которых им пока не хватает, нарушит боеспособность РФ и может ускорить победу Украины", - отмечается в резолюции.
- В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).
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