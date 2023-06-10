Резолюция размещена на официальном сайте Комитета по международным делам Палаты представителей.

Резолюцию с призывом президента США Джо Байдена предоставить Украине ракетные системы большего радиуса действия ATACAMS для обеспечения ее победы, представили члены обеих партий. Также в резолюции есть призыв к союзникам и партнерам США предоставить Украине ракетные системы дальнего радиуса действия.

"Палата представителей призывает Соединенные Штаты немедленно предоставить Украине армейские тактические ракетные системы (ATACMS) в достаточном количестве, чтобы ускорить победу Украины в противостоянии неспровоцированной агрессивной войне РФ, сохраняя при этом боевую готовность Соединенных Штатов", – говорится в документе.

Также инициаторы резолюции выражают обеспокоенность из-за того, что задержка в обеспечении такого критически важного оружия затягивает войну.

"Быстрое предоставление этих критически важных систем вооружений обеспечит украинскую армию решающими возможностями ударов вглубь, которых им пока не хватает, нарушит боеспособность РФ и может ускорить победу Украины", - отмечается в резолюции.