Конгрессмены направили письмо Байдену, чтобы изменить дату визита Зеленского в Белый дом
В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон
Об этом сообщает " Голос Америки ".
"Мне не нравится такое время вообще ... Мы направили письмо президенту (Джо Байдену, - ред.), призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит . Я знаю, что он очень занят, - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом ", - сказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур.
Накануне в Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа. Но в это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2". Видимо, просто совпадение", - написал сенатор в Twitter.
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