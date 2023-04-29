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Конгрессмены из обеих партий давят на Байдена передачи Украины F-16 и ATACMS, - The Hill

29 апреля, 2023 суббота
03:17
Война с Россией General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Президент США Джо Байден испытывает давление, в том числе со стороны собственной партии относительно предоставления Украине истребителей и ракет большого радиуса действия.

Об этом сообщает в пятницу издание The Hill.

"Члены Конгресса от обеих партий призвали Байдена поставить Украине реактивные ракеты большой дальности ATACMS и современные истребители F-16", - отмечает издание.

Администрация США до сих пор отказывается от такого шага и заявляет, что у Соединенных Штатов нет лишних систем ATACMS, а самолеты не являются приоритетом для ВСУ. Впрочем, обещание Вашингтона дать Украине основные боевые танки M1 Abrams после того, как в течение месяцев Белый дом отказывался это сделать, дало повод для оптимизма.

Группа законодателей считает, что логичным следующим шагом должны стать самолеты F-16 и ракеты большой дальности. Оборудование может быть ключевым для обороны, а также контрнаступления украинцев, утверждают члены Конгресса.

Среди них издание приводит, в том числе фамилии однопартийцев Байдена – Джейсона Кроу, Ричарда Блументаля, Шелдона Уайтхауса, Джареда Голдена, Марка Келли и других.

Также с этой позицией согласны и некоторые военные лидеры США.

  • Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников убежден , что Украина "добьет" вопрос по истребителям F-16 для ВСУ.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил , что предоставление Украине самолетов F-16 не приведет к эскалации, ведь это не первое оружие, которое получает Украина.
Джо Байден
США
F-16
оружие для Украины
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