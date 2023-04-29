Об этом сообщает в пятницу издание The Hill.

"Члены Конгресса от обеих партий призвали Байдена поставить Украине реактивные ракеты большой дальности ATACMS и современные истребители F-16", - отмечает издание.

Администрация США до сих пор отказывается от такого шага и заявляет, что у Соединенных Штатов нет лишних систем ATACMS, а самолеты не являются приоритетом для ВСУ. Впрочем, обещание Вашингтона дать Украине основные боевые танки M1 Abrams после того, как в течение месяцев Белый дом отказывался это сделать, дало повод для оптимизма.

Группа законодателей считает, что логичным следующим шагом должны стать самолеты F-16 и ракеты большой дальности. Оборудование может быть ключевым для обороны, а также контрнаступления украинцев, утверждают члены Конгресса.

Среди них издание приводит, в том числе фамилии однопартийцев Байдена – Джейсона Кроу, Ричарда Блументаля, Шелдона Уайтхауса, Джареда Голдена, Марка Келли и других.

Также с этой позицией согласны и некоторые военные лидеры США.