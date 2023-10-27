Конгрессмен Филлипс объявил, что станет конкурентом Байденом на праймериз Демократической партии

Об этом сообщает The Hill.

Филлипс подтвердил, что будет баллотироваться на праймериз от Демократической партии на выборах 2024 года, хотя ранее заявлял, что не будет этого делать.

"Я не буду сидеть на месте, я не буду молчать перед лицом цифр, так четко говорящих о том, что в ноябре следующего года мы столкнемся с чрезвычайной ситуацией", — сказал Филлипс.

Пресссекретарь конгрессмена ранее подтверждал, что Филлипс представит свои документы в пятницу, 27 октября, в последний день, когда кандидаты смогут подать документы для участия в голосовании.

Федеральная избирательная комиссия отмечает, что заявление Филлипса о выдвижении кандидатуры было подано в четверг, 26 октября. Он неоднократно призывал к конкурентным праймеризам.

"Я считаю, что президент Байден проделал удивительную работу для нашей страны. Но дело не в прошлом. Это выборы о будущем", - подчеркнул конгрессмен.