Конгресс США поддерживает предоставление Украине F-16, Пентагон говорит, что "не против, но не сейчас", - глава делегации в ПА НАТО Чернев
Передача Украине истребителей F-16 не лежит в плоскости политического вопроса, США имеют ограниченные финансы для военной помощи
Об этом в эфире Эспрессо рассказал народный депутат от "Слуги Народа", заместитель главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы процесс пошел по тренировке наших пилотов - даже не в США, а в других странах, которые тоже это могут делать. Я думаю, что это как раз та щель через которую мы можем этот процесс подтолкнуть. Находясь в США неделю назад, мы говорили и с Конгрессом, и с Госдепом, и с Пентагоном по самолетам", - сказал он.
По словам Чернева, Конгресс абсолютно поддерживает Украину – они пишут письма в поддержку предоставления F-16.
"Пентагон через неофициальные каналы сигнализирует нашему министру обороны, что они все услышали - "мы знаем о ваших желаниях, не надо так давить", но они также говорят о том, что есть корзина, которую они могут предоставить. Сейчас в ней бронетехника, ПВО , снаряды. "Что оттуда вытащить, чтобы положить туда дорогостоящие самолеты?" Там говорят о том, что они ограничены в финансах, которые они могут потратить на нас. сейчас. Сейчас мы предоставим все необходимое для контрнаступления. Далее поговорим о самолетах". Вот такая позиция сейчас", - подытожил нардеп.
- 29 апреля спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что на истребителях F-16 уже готовы воевать несколько десятков украинских пилотов.
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