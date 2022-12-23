Конгресс США окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, предусмотрено почти $45 млрд для Украины и партнеров
Конгресс США окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, включающий почти $45 миллиардов для Украины и партнеров
Об этом стало известно из telegram-канала "Голос Америки по-украински".
Стало известно, что после одобрения сенатом проект поддержала палата представителей: 225 – за, 201 – против.
"Теперь документ идет на подпись президенту Байдену", - говорится в сообщении.
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16 декабря сенат США утвердил оборонный бюджет, в котором предусмотрено $800 млн для Украины.
- 22 декабря сенат США поддержал поправку, позволяющую конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины.
- 23 декабря американский сенат проголосовал за правительственный бюджет США (OMNIBUS) в сумме $1,7 трлн. В нем предусмотрено $44,9 млрд дополнительной помощи для Украины и союзников.
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