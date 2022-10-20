Конгресс США может зарезервировать $50 млрд помощи Украине на случай смены власти после выборов, – NBC
Члены Конгресса из Демократической и Республиканской партий обсуждают возможность принять закон о выделении миллиардов долларов помощи Украине вперед на фоне опасений, что после выборов законодатели могут более скептически относиться к поддержке Киева
Об этом сообщает NBC News.
Ранее лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что его однопартийцы "не намерены предоставлять карт-бланш для Украины", то есть поддерживать постоянное финансирование ее потребностей в связи с войной против России.
В связи с этим представители демократов и республиканцев рассматривают возможность принять законопроект о финансировании правительства после промежуточных выборов в Конгресс для обеспечения гораздо более высокого уровня военной и другой помощи, чем предыдущие пакеты помощи для Украины.
Этой суммы будет достаточно, чтобы убедиться, что (Украина) сможет продержаться до конца года, сообщил NBC News сенатор-республиканец, осведомленный с этим вопросом. По данным источников издания, речь идет о сумме примерно 50 миллиардов долларов.
Отметим, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале Конгресс выделил Украине в общей сложности 65 миллиардов долларов помощи.
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