Конгресс США может рассмотреть законопроект о ленд-лизе для Украины уже на этой неделе

Об этом пишет "Голос Америки".



Законопоект должен позволить Вашингтону без лишней бюрократии предоставлять Украине нужное оружие и боеприпасы.



По словам конгрессмена-республиканца Дэна Мюзера, документ может быть вынесен в зал и поставлен на голосование уже на этой неделе.



"Я надеюсь, что этим вопросом займутся уже на этой неделе. Надеюсь, что и голосование – тоже. Я, конечно, буду голосовать "за". Уверен, что и коллеги-республиканцы, надеюсь – и демократы, поступят так же", – сказал Мюзер.



Сенат уже одобрил законопроект по ленд-лизу, теперь зеленый свет ему должен дать Конгресс.

Напомним, сенат США принял возобновление программы времен Второй Мировой войны – ленд-лиза, который позволит президенту Джо Байдену более оперативно предоставлять оружие и осуществлять другие поставки в Украину для отпора российскому врагу. Украина надеется на скорейшее принятие его в Палате представителей и подпись президента США.



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