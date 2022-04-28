Конгресс США может рассмотреть законопроект о ленд-лизе для Украины уже на этой неделе
Комитет по регламенту Конгресса США начал рассмотрение законопроекта о ленд-лизе, принятие которого позволит оперативно предоставлять Украине оружие
Об этом пишет "Голос Америки".
Законопоект должен позволить Вашингтону без лишней бюрократии предоставлять Украине нужное оружие и боеприпасы.
По словам конгрессмена-республиканца Дэна Мюзера, документ может быть вынесен в зал и поставлен на голосование уже на этой неделе.
"Я надеюсь, что этим вопросом займутся уже на этой неделе. Надеюсь, что и голосование – тоже. Я, конечно, буду голосовать "за". Уверен, что и коллеги-республиканцы, надеюсь – и демократы, поступят так же", – сказал Мюзер.
Сенат уже одобрил законопроект по ленд-лизу, теперь зеленый свет ему должен дать Конгресс.
- Напомним, сенат США принял возобновление программы времен Второй Мировой войны – ленд-лиза, который позволит президенту Джо Байдену более оперативно предоставлять оружие и осуществлять другие поставки в Украину для отпора российскому врагу. Украина надеется на скорейшее принятие его в Палате представителей и подпись президента США.
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