Конгресс США готовит санкции против политиков из окружения Орбана

Об этом пишет The Guardian.

Санкционный законопроект будет содержать имена бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией "Фидес" Орбана. Конкретный список лиц не приводят.

Законопроект готовили с прошлого года и, как ожидают, его передадут на рассмотрение Конгресса уже в мае, где он, по словам знакомых с процессом подготовки чиновников, предположительно получит широкую поддержку.

В среду американский посол в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что Вашингтон считает Венгрию важным союзником и обеспокоен стремлением Будапешта к более тесным отношениям с Россией.