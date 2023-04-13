Конгресс США готовит санкции против политиков из окружения Орбана
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США готовит законопроект о санкциях против ведущих венгерских политических деятелей, связанных с правительством Виктора Орбана
Об этом пишет The Guardian.
Санкционный законопроект будет содержать имена бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией "Фидес" Орбана. Конкретный список лиц не приводят.
Законопроект готовили с прошлого года и, как ожидают, его передадут на рассмотрение Конгресса уже в мае, где он, по словам знакомых с процессом подготовки чиновников, предположительно получит широкую поддержку.
В среду американский посол в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что Вашингтон считает Венгрию важным союзником и обеспокоен стремлением Будапешта к более тесным отношениям с Россией.
- Напомним, недавно венгерское издание 444.hu сообщало , что Соединенные Штаты могут в ближайшее время анонсировать санкции против венгерских "влиятельных граждан" на фоне значительного ухудшения двусторонних отношений и критики действий венгерского правительства Виктора Орбана. Тогда речь шла о 12 апреля.
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