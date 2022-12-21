Об этом проинформировало издание The Hill.

"Руководство конгресса работает над скорым внесением законопроекта о признании России "государством-агрессором" на фоне планов президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон", - говорится в тексте.

Законопроект предусматривает, что американский президент сможет наложить санкции на любого человека, который "несет ответственность за преступление агрессии, причастен к нему или является соучастником".

Однако помощник Республиканской партии палаты представителей назвал решение "половиной" ответа на требование Зеленского, чтобы США признали Россию "государством-спонсором терроризма". Отмечается, что статус "государство-спонсор терроризма" изолировал бы Москву на международном уровне и заставил бы США наложить санкции на страны, сотрудничающие с Кремлем.

Администрация Байдена отвергла предложение, заявив, что "это свяжет руки США во взаимодействии с Россией в целом и помешает администрации каким-либо дипломатическим усилием прекратить войну России против Украины".

Напомним, в среду, 23 ноября 2022 года, депутаты Европарламента проголосовали за признание России государством-спонсором терроризма.

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