В Швейцарии на следующей неделе будут планировать реконструкцию Украины. По информации Blick, с украинской стороны за кулисами слышны крики.

Вместе против Путина –то было когда-то в Украине. Через четыре месяца после начала войны единство в Киеве рушится, а межпартийное согласие в парламенте осталось в прошлом. В основе бедствия: украинский саммит 4–5 июля в Швейцарии. Правящая партия «Слуга Народа», очевидно, хотела отстранить оппозицию от участия. Об этом свидетельствует исследование Blick.

"Партия Зеленского только хотела отправить своих депутатов в Лугано", - сказал Blick политик из Верховной Рады. Это стало известно лишь около двух недель назад, когда делегация должна была быть утверждена в межпартийном комитете. "Мы об этом узнали только тогда, когда увидели список", - говорит другой депутат.

Наконец поднялся переполох. Комитет по иностранным делам спорил, пока правящая партия не разрешила четырем другим парламентским группам прислать своих представителей.

21 депутат Зеленского – и только четверо других

Инцидент подтверждают несколько депутатов. Они хотят остаться анонимными, опасаясь санкций со стороны правящей партии и запрета предстоящих поездок.

У Blick также есть список украинских депутатов, которые участвуют в "Конференции по восстановлению Украины" (URC2022), которая проходит в Лугано.

Кроме 21 депутата от партии Зеленского "Слуга Народа", в Швейцарию разрешено выехать по одному депутату от фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина". Кроме того, может прийти кто-нибудь из партии "За будущее", которая поддерживает правящую партию в парламенте.

Правительственная фракция направляет в Лугано более чем в семь раз больше депутатов, чем три других утвержденных фракции, даже если, включая две партии поддержки в парламенте, она имеет только в четыре раза больше представителей.

Экс-президент Порошенко не смог присутствовать на заседаниях НАТО

Оппозиция очень зла. Она видит закономерность в этом процессе. После нескольких "успешных совместных путешествий" в первые два месяца войны депутаты Зеленского все чаще отстраняли своих коллег.

Об этом также свидетельствует инцидент с экс-президентом Украины Петром Порошенко, который якобы был остановлен на границе 28 мая, когда он направлялся на встречу НАТО в Литву. Бывший глава государства, который сейчас заседает в парламенте от созданной им проевропейской партии "Европейская Солидарность", обвинил правительство в нарушении своего слова. После вторжения Путина пророссийские силы были исключены из парламента, но другие партии договорились о "политическом перемирии" - молчаливом согласии отвергнуть внутриполитические разногласия в совместной борьбе с врагом.

Оппозиция обвиняет Зеленского во властных играх

Депутаты от оппозиции чувствуют себя маргинализованными. Они обвиняют Зеленского и его партию в непропорциональном использовании военной ситуации для расширения собственной власти.

Согласно впечатлению члена парламента, с которым общался Blick, стратегия также влияет на телевизионную программу, которая контролировалась правительством с начала войны: "Депутаты, не принадлежащие к правящей партии, больше не представлены в основном источнике информации для общественности. У каждого, кто смотрит, создается впечатление, что за Украину борются и хотят спасти только президент, его штаб и его партия".

Нардепы: "Никто не хочет менять "Сборную Украины"

Правящая партия не согласна. "Список делегации в Лугано сбалансирован, и мы хорошо сотрудничаем с оппозицией в это сложное время", — говорит Blick Мария Мезенцева, депутат от "Слуги Народа" и заместитель председателя Комитета по евроинтеграции. К примеру, парламентарии обменялись межпартийными контактами с иностранными СМИ.

Мезенцева подчеркивает, что сама участвовала во многих межпартийных поездках. "Мы всегда обращаем внимание на микс. Нас воспринимают как "команду Украины", и никто не хочет этого менять. Но мы самая большая партия, поэтому, конечно, мы посылаем больше депутатов".

Представитель партии Юлия Палийчук сообщила, что участников отбирали сугубо "по технической стороне". "Хочу всем нам напомнить, что сейчас точно не время для политического туризма или каких-нибудь безосновательных поездок за границу". Отобранные евродепутаты уже участвуют в соответствующих проектах, имеют достаточные навыки в этой сфере или работали в соответствующих рабочих группах или межпарламентских группах.

Однако оппозиция также критикует это, поскольку партия Зеленского, основанная только в 2018 году, состоит преимущественно из политических новичков. "Лугано – экономика и реконструкция Украины, а не партийная политика. Нужна экспертиза в тех областях, которые мы должны восстановить", – говорит многолетний депутат. Она хвалит "Слуг Народа" за их энтузиазм в начале войны и их "фантастическое общение". Но нардеп сомневается, что однопартийцы Зеленского достаточно опытны для следующего этапа.

Саммит в Лугано – "решающий" для будущего Украины

"Вы были великолепны в первые месяц-два войны. Но сейчас мы должны одновременно победить россиян и спасти страну от экономического коллапса. Экономика должна работать, социальные системы должны работать, и мы должны восстанавливать целые территории. Если мы не сделаем этого качественно и достаточно быстро, люди не вернутся, и мы потеряем значительную часть населения, которое останется оседлым в других странах", – говорит политик, сама занимавшая несколько руководящих должностей в министерствах и государственных учреждениях.

Она и другие депутаты также опасаются, что Лугано направлено на скорые деньги. Они критикуют переименование конференции, организованной Швейцарией, из Конференции реформ в Конференцию восстановления. "Похоже, что повестка реформ больше не играет роли. Они нужны нам как опора для реконструкции", – объясняет политик, приверженный сближению с ЕС. Другой говорит: "Мы выигрываем эту войну на 100%. Но то, что будет после, меня волнует".

Украинский саммит в Лугано имеет решающее значение для продвижения страны вперед не только в экономическом, но и в социальном, и в политическом планах. Но у оппозиционных экспертов пока мало информации о важной международной встрече. Это готовит правительство.

И им больше не будет интересно работать вместе.