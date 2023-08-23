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Конфликт в Судане: в некоторых городах почти исчерпаны запасы продовольствия

23 августа, 2023 среда
09:37
Мир

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА) призвало стороны конфликта в Судане прекратить возобновленные боевые действия, ведь в некоторых провинциях страны заканчиваются запасы пищи

Об этом пишет Xinhua.

Отмечается, что бои возникли около недели назад между вооруженными силами Судана и парамилитарными силами быстрого реагирования на западе страны.

"Мы глубоко озабочены последствиями возобновления боевых действий в нескольких частях страны", - заявили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

OCHA сообщило, что международная организация по миграции сообщила о по меньшей мере 60 погибших и 250 раненых в Ньяле, столице штата Южный Дарфур. Около 50 тысяч человек покинули свои дома, а военные действия заблокировали грузовики с оказанием помощи.

По словам гуманитарной группы Nyala Emergency Room Initiative, город переживает "катастрофический гуманитарный кризис, превосходящий все ожидания".

В OCHA подчеркнули, что в некоторых городах Судана запасы гуманитарной помощи уже почти полностью исчерпаны и возобновление конфликта заставило искать временное убежище тысячи человек.

"Мы призываем стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия и разрешить доставку жизненно необходимой помощи нуждающимся гражданским лицам", - заявили в офисе.

Бои в Судане: что известно

Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.

А 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности. В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило , что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны. ВОЗ отмечало, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Впоследствии стороны конфликта в Судане все же обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня. Но уже 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. А 29 мая суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня.

1 июня сообщалось, что в детском приюте Хартуми (Судан) за последние шесть недель погибли не менее 60 детей. Причинами смерти были отсутствие пищи, воды и болезни, ведь на территории страны ведутся бои. 3 июня в Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты.

По городу Омдурман в Судане в субботу, 8 июля, нанесли авиационный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека. Впоследствии генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Судан стоит на грани "полномасштабной гражданской войны".

15 июля стало известно, что военизированные Силы скорой поддержки захватили в стране более 5 тыс. человек, некоторых пытали.

Впоследствии, 28 июля представители регулярной армии Судана и Сил быстрого реагирования страны прекратили переговоры о прекращении вооруженного противостояния, договориться так и не смогли.

Общество
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