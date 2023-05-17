Конфликт в руководстве ЧВК "Вагнер": Пригожин избавляется от "старой гвардии"?
В руководстве частной военной компании "Вагнер" произошел серьезный внутренний конфликт
Пригожин, до этого постоянно заявлявший о конфликте между ЧВК и министерством обороны, жаловался на нехватку снарядов, назначил первым своим заместителем вместо Уткина генерала Мизинцева, который в министерстве обороны отвечал именно за материально-техническое обеспечение.
То есть, назначают человека, который должен был нести ответственность за так называемый снарядный "голод" и массовую гибель членов ЧВК.
Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал в сети фотографии потерь российских наемников, якобы погибших из-за того, что российская армия не дает "вагнеровцам" снаряды.
Назначение Мизинцева свидетельствует о процессах, происходящих внутри самого ЧВК. А именно – конфликт Пригожина со старой элитой компании. Ведь именно Уткин стоял у источников создания ЧВК, и именно с его легкой руки организация получила название "Вагнер
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Таким образом, назначение Мизинцева свидетельствует о процессах, происходящих внутри самого ЧВК. А именно – конфликт Пригожина со старой элитой компании. Ведь именно Уткин стоял у источников создания ЧВК, и именно с его легкой руки организация получила название "Вагнер".
Примечательно, что генерал-полковник Мизинцев считается "любимцем Путина".
Напомним, с 2014 года Мизинцев занимал кресло директора Национального центра управления обороной РФ. В 2017-м он получил должность генерал-полковника. В сентябре 2022-го его назначили на должность замминистра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ.
Специально для Эспрессо
Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо
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