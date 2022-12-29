Конфликт в окружении Путина: Пригожин высмеял футуристические прогнозы Медведева
Российский бизнесмен и основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин назвал "эротическими фантазиями" прогнозы на 2023 год, ранее озвученные заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Об этом Пригожин написал в одном из своих телеграмм-каналов.
"Да, я ознакомился с "прогнозами" и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет право существовать. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются", — сказал Пригожин.
Отметим, что Дмитрий Медведев озвучил 10 "футуристических гипотез" на 2023 несколько дней назад.
Среди них повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м, распад Европейского союза, захват Польшей и Венгрией западных областей Украины и победа Илона Маска на выборах президента США.
Уже раньше на эти прогнозы отреагировал американский предприниматель Илон Маск, который назвал тред Медведева "эпическим".
"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время они демонстрируют удивительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - написал Маск в твиттере.
Отметим, что и Евгений Пригожин и Дмитрий Медведев входят в ближайшее окружение Путина, получающих и щедрое финансирование и высокие должности.
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