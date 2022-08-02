Конфликт в Азии может отвлечь внимание от войны в Украине, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Учитывая заявления Китая и США, мы видим, что динамика в отношениях этих двух стран достаточно жесткая. По моему мнению, риски конфликта Китая и США очень высоки. Сейчас Китай использует ситуацию с Тайванем, чтобы понять уязвимые места Соединенных Штатов Америки и их возможности поддерживать несколько конфликтов в мире", - пояснил Згурец.

Аналитик убежден, что Китай будет и дальше давить на США, чтобы обеспечить себе дипломатические и военные уступки.

Есть определенные риски, что в ближайшее время может произойти эскалация конфликта в Азии. Китай будет продолжать давить на США, чтобы обеспечить себе определенные уступки. Для Украины такой конфликт тоже будет иметь негативные последствия. Поскольку есть риск отвлечения внимания от войны в Украине”, – добавил он.

31 июля Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в ряд стран, среди которых не оказалось Тайваня.

1 августа тайваньские СМИ сообщили, что визит Нэнси Пелоси в страну состоится 2 августа .

1 августа МИД Китая заявил, что возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет иметь серьезные последствия.