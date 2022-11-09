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Конфликт Сербии и Косово усилился из-за агрессии РФ против Украины, - руководитель проекта "Балканский обозреватель" Ищенко

9 ноября, 2022 среда
12:06
война с Россией

Руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко считает, что российская агрессия против Украины усугубила конфликт Сербии и Косово

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Я бы хотела отметить, что нынешнее противостояние Сербии и Косово было бы невозможно без нападения Российской Федерации на Украину. Когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, Сербия решила, что может угрожать Косово. Поэтому то, что раньше они не могли себе позволить, сейчас делают. Это общий контекст Украины в противостоянии Сербии и Косово", - объяснила Ищенко.

Руководитель проекта "Балканский обозреватель" добавила: президент Сербии убежден, что от боевых действий в Украине зависит развитие событий на Балканах.

"Президент Сербии Александар Вучич, когда рассказывает о Косово, всегда дает сведения о ходе боевых действий в Украине. Вучич на пресс-конференции на тему Косово рассказывает о боевой обстановке вокруг Херсона. Поскольку он считает, что от боевых действий в Украине зависит развитие событий на Балканах" , – добавила она.

  • 3 августа президент Сербии Александер Вучич заявил , что Сербия не будет вводить санкции против России так долго, как это будет возможно.
  • Позже, 29 августа, Александар Вучич заявил , что у страны есть достаточные финансовые возможности для обеспечения себя энергоресурсами из других стран.

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