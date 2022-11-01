Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Столкновение России со страной НАТО обязательно будет. Этого не избежать. Просто все хотят, чтобы Россия ослабла к этому моменту и уже 100% участвовать в победе над РФ. Для нас это просто катастрофа. Поскольку наши люди сейчас гибнут. Поэтому работаем и будем работать в таких сложных условиях. Однако нужно быть очень внимательными, чтобы снова эта ситуация с зерном для детей Африки не вышла нам боком", - пояснил Чалый

Дипломат подчеркнул, что Украине нужны союзники в войне с Россией, а не посредники, чтобы о чем-то договариваться с РФ

"Я могу быть неправ. Однако когда заключаются такие соглашения, как о зерновом коридоре, то, конечно, есть выгода для Украины, но там есть и выгода для наших партнеров. Я с самого начала зерновых соглашений видел массу ловушек для Украины. Наибольшей ловушкой является то, что при такой войне, когда Россия только наращивает эскалацию, соглашениями ничего не решается. Если мы соглашениями будем решать проблемные вопросы, все будут говорить, что в условиях войны можно торговать и решать любые ситуации. Поэтому Украине нужны союзники, а не посредники ", – добавил он.

Российская сторона в субботу, 29 октября, объявила о "приостановлении" взятых на себя обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю.

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