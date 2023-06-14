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Конфликт обостряется: Пригожин игнорирует приказы уже не только Шойгу, но и Путина, – политический эксперт Эйдман

14 июня, 2023 среда
19:19
Война с Россией

Российский социолог, политический эксперт, журналист и публицист Игорь Эйдман считает, что конфликт между Пригожиным и министерством обороны РФ обостряется, и он неизбежно приобретет силовой оборот

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вчера Путин, общаясь с пропагандистами, сказал, что поддерживает идею, что так называемым добровольцам, то есть наемникам, нужно заключать контракт с министерством обороны, якобы для их социальной защиты. Сегодня Пригожин фактически отверг это предложение, написав в Telegram, что всем нужна социальная защита, но этот вопрос нужно решать иначе, и подписывать контракт он не будет", – отметил Эйдман.

По словам политического эксперта, конфликт между Пригожиным и министерством обороны РФ обостряется.

"Пригожин уже не выполняет приказов не только министра обороны РФ, но и Верховного Главнокомандующего России. И это свидетельствует о том, что конфликт обостряется. Этот конфликт неизбежно приобретет силовой оборот, и это произойдет довольно скоро. Ни одна из сторон не сможет долго терпеть ситуацию, когда на фронте есть две армии, которые враждуют между собой. Уже не только минобороны РФ, но и администрация президента, да и сам Путин пытается поставить Пригожина под контроль руководства минобороны РФ, а Пригожин на это не пойдет. Вывод один: пройдут силовые операции против Пригожина и против его ближайшего окружения, и все закончится тем, что Пригожина устранят, посадят или отправят в Африку", - добавил Эйдман.

  • Российский диктатор Владимир Путин встречался 13 июня с военными корреспондентами, понимая, что убежденные сторонники войны в Украине являются его ключевым электоратом.
  • 13 июня Владимир Путин встретился с военными корами. Там он выразил сожаление по поводу того, что подрыв Каховской ГЭС якобы сорвал наступление ВСУ на этом направлении, ведь там были лучшие позиции армии РФ. Также диктатор отметил, что затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения ГЭС для России не проблема. Для ее решения будут привлечены войска химзащиты. Кроме того, по его словам, Россия думает о выходе из зернового соглашения, поскольку Украина якобы использует зерновые коридоры для запуска морских дронов.
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