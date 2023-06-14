Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вчера Путин, общаясь с пропагандистами, сказал, что поддерживает идею, что так называемым добровольцам, то есть наемникам, нужно заключать контракт с министерством обороны, якобы для их социальной защиты. Сегодня Пригожин фактически отверг это предложение, написав в Telegram, что всем нужна социальная защита, но этот вопрос нужно решать иначе, и подписывать контракт он не будет", – отметил Эйдман.

По словам политического эксперта, конфликт между Пригожиным и министерством обороны РФ обостряется.

"Пригожин уже не выполняет приказов не только министра обороны РФ, но и Верховного Главнокомандующего России. И это свидетельствует о том, что конфликт обостряется. Этот конфликт неизбежно приобретет силовой оборот, и это произойдет довольно скоро. Ни одна из сторон не сможет долго терпеть ситуацию, когда на фронте есть две армии, которые враждуют между собой. Уже не только минобороны РФ, но и администрация президента, да и сам Путин пытается поставить Пригожина под контроль руководства минобороны РФ, а Пригожин на это не пойдет. Вывод один: пройдут силовые операции против Пригожина и против его ближайшего окружения, и все закончится тем, что Пригожина устранят, посадят или отправят в Африку", - добавил Эйдман.