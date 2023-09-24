Конфликт на границе Сербии и Косово: погибшие с обеих сторон
В воскресенье, 24 сентября, более 30 вооруженных людей напали на полицейских в селе Банска возле административной границы Сербии и Косово. Премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич отреагировали на инцидент
Подробности раскрывает Reuters.
Отмечается, что один косовский полицейский и еще три сербских нападавших погибли во время перестрелок. Также ранения получили три офицера.
Косовская полиция сообщила, что нападавшие сначала разместили тяжелые транспортные средства на мосту в деревне, чтобы забаррикадировать дорогу. Позже они начали стрелять в подошедших к ним полицейских.
В ходе конфликта сербы скрылись в монастыре, расположенном рядом с местом происшествия. Полиция Косово провела операцию и взяла ситуацию под контроль.
Премьер-министр Косово Альбин Курти и министр внутренних дел Джелал Свечла обвиняют в нападении "спонсируемых Сербией преступников": "Они являются профессионалами с военным и полицейским опытом".
Реакция президента Сербии Александра Вучича
Вечером президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением, где заявил о гибели 3 сербов. Он также добавил, что сейчас есть вероятность, что погиб 4 человека. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).
По его словам, убийство полицейского является "вменяемым и никому не нужным, а тем более сербскому народу". Он отмечает, что главным виновником всего происходящего в Косово является Альбин Курти, и что единственное желание Курти - "ввести нас в конфликт с НАТО".
При этом Вучич добавил, что Сербия никогда не признает независимость Косово.
"Это давление будет продолжаться. Мое важнейшее послание тем, кто думает, что они будут давить, чтобы признать Косово - это укрепило не только меня, но и всю нацию, и мы никогда не признаем независимого Косово. Вы можете убить нас всех", - сказал президент Сербии.
Ситуация в Косово
Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.
В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.
30 мая 2023 года в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.
В марте отмечалось , что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.
Ситуация на севере Косово, а также в отношениях между Белградом и Приштиной в последние месяцы обострилась. За последние недели там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результаты которых не признало.
5 августа премьер-министр Косово Альбин Курти заявил , что после оценки ситуации в сфере безопасности правительство приняло решение о 25% сокращении присутствия полиции в северных муниципалитетах страны.
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