Конфликт на границе Сербии и Косово: погибшие с обеих сторон

Подробности раскрывает Reuters.

Отмечается, что один косовский полицейский и еще три сербских нападавших погибли во время перестрелок. Также ранения получили три офицера.

Косовская полиция сообщила, что нападавшие сначала разместили тяжелые транспортные средства на мосту в деревне, чтобы забаррикадировать дорогу. Позже они начали стрелять в подошедших к ним полицейских.

В ходе конфликта сербы скрылись в монастыре, расположенном рядом с местом происшествия. Полиция Косово провела операцию и взяла ситуацию под контроль.

Премьер-министр Косово Альбин Курти и министр внутренних дел Джелал Свечла обвиняют в нападении "спонсируемых Сербией преступников": "Они являются профессионалами с военным и полицейским опытом".

Реакция президента Сербии Александра Вучича

Вечером президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением, где заявил о гибели 3 сербов. Он также добавил, что сейчас есть вероятность, что погиб 4 человека. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

По его словам, убийство полицейского является "вменяемым и никому не нужным, а тем более сербскому народу". Он отмечает, что главным виновником всего происходящего в Косово является Альбин Курти, и что единственное желание Курти - "ввести нас в конфликт с НАТО".

При этом Вучич добавил, что Сербия никогда не признает независимость Косово.

"Это давление будет продолжаться. Мое важнейшее послание тем, кто думает, что они будут давить, чтобы признать Косово - это укрепило не только меня, но и всю нацию, и мы никогда не признаем независимого Косово. Вы можете убить нас всех", - сказал президент Сербии.

Ситуация в Косово

Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.

30 мая 2023 года в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.

В марте отмечалось , что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.

Ситуация на севере Косово, а также в отношениях между Белградом и Приштиной в последние месяцы обострилась. За последние недели там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результаты которых не признало.

5 августа премьер-министр Косово Альбин Курти заявил , что после оценки ситуации в сфере безопасности правительство приняло решение о 25% сокращении присутствия полиции в северных муниципалитетах страны.