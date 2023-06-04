"Конфликт между США и Китаем станет катастрофой для мира": министр обороны КНР о необходимости диалога между странами
Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что конфликт между КНР и США станет "катастрофой для мира" и подчеркнул, что его государство стремится к переговорам, а не к конфронтации
Об этом он сказал на саммите безопасности в Сингапуре, сообщает Reuters .
Министр отметил, что мир "достаточно велик для того, чтобы Китай и США могли развиваться отдельно", однако подчеркнул, что стороны должны и дальше искать возможности для сотрудничества.
"Однако это не должно удерживать обе стороны от поиска точек соприкосновения и общих интересов для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества. Безусловно, серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для мира", - сказал он.
Такое заявление Ли Шанфу обнародовал из-за очередного обострения отношений между странами, возникшего из-за споров в Южнокитайском море. Издание рассказывает, что ВМС США в субботу заявили, что китайский эсминец совершил опасные маневры вблизи военного корабля США в Тайванском проливе.
Военные Китая раскритиковали Соединенные Штаты и Канаду за "преднамеренное провоцирование риска", командование США сообщило, что американские и канадские корабли работают в обычном режиме и в условиях свободы в открытом море. Министр обороны Канады Анита Ананд в свою очередь отметила, что Канада будет продолжать плавать там, где это разрешено международным правом, включая пролив.
Reuters отмечает, что министр обороны США Ллойд Остин в своей речи на саммите в субботу упрекнул Китай за отказ вести военные переговоры и подчеркнул, что переговоры между государствами "это не награда, а необходимость". Ли Шанфу на это ответил, заявив, что "взаимоуважение должно преобладать над гегемонией".
- Министр обороны США Ллойд Остин хотел встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре. Пекин отклонил просьбу.
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