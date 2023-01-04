ПВО должны реагировать на любую угрозу РФ

Тема противовоздушной и противоракетной обороны наиболее актуальна на сегодня, ведь враг никак не уймется, продолжает использовать свои ракеты, иранские беспилотники для реализации стратегии ракетного террора против нашего государства и наших граждан. И этим усилиям противостоят наши вооруженные силы.

Была публикация в газете The New York Times, что Украина слишком нерационально использует дорогостоящие ракеты для сбивания иранских шахедов.

По мнению Юрия Игната, спикера командования Воздушных сил ВСУ, когда речь идет о российских нарративах - это недопустимо. Мы знаем имена тех так называемых журналистов, которые работают на Кремль, и никакой пользы они для Украины не принесут. Мы видим опыт Израиля, который выбрасывает за один обстрел в сотни раз больше, чем по ним бьют их визави. Поэтому Израиль не считает денег и расходов, когда речь идет о безопасности граждан, сохранении жизни и инфраструктуре. Мы не можем допускать, чтобы дрон-камикадзе попал в подстанцию, произошел взрыв, пожар, люди погибли. Понятно, что нужно иметь более дешевые средства против дронов – это ПВО сухопутных войск, Gepard. Сейчас поднимаются истребители и NASAMS будет применяться. Мы должны реагировать на российскую угрозу, поэтому считать целесообразность или нецелесообразность неуместно.

Вероятность наступления на Харьковщину

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк выразил мнение, что противник почему-то считает, что Силы обороны Украины пытаются подготовить наступление в районе Купянска, форсировать реку Оскол и продвигаться в северном направлении, освобождая северную Луганщину.

То есть противник на этом направлении готовится не к проведению наступления, а к проведению оборонной операции. Но генерал Мельник имеет доступ к разведывательным данным и его заявление содержит иной смысл, пока недоступный гражданским. Я не вижу никакой возможности, что противник сможет провести наступление на Севере Украины, тем более на Харьковском направлении.

О ситуации вокруг Бахмута и Кременной

Прозвучало заявление владельца ЧВК Вагнера Пригожина, который говорит, что нет боеприпасов, что у него не хватает эффективных БМП, артиллерии, к тому же украинские защитники построили 500 линий обороны в Бахмуте, которые невозможно преодолеть. Это может свидетельствовать о том, что у вагнеровцев кончаются силы или конфликт между армией Шойгу и армией Пригожина зашел так далеко, что не позволяет вагнеровцам выполнять боевые действия.

Кевлюк отметил, что на Луганском направлении, в районе населенного пункта Червонопоповка, противник собрал от четырех до пяти БТГ и ему удалось вытеснить за пределы этого населенного пункта подразделения Сил обороны Украины. Там действуют 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады ВС РФ. В то же время на направлении Кременной 144-я мотострелковая дивизия, даже усиленная отдельными ротами 76-й десантно-штурмовой дивизии, не может сдержать продвижение Сил обороны Украины. А следствием этого является прибытие на передовые командные пункты 144-й дивизии и 90-й танковой дивизии, ведущие там боевые действия, командующих 20-й и 41-й армией.

Россия недалеко ушла от советской парадигмы, и эти прибытия командиров говорят о том, что дела у россиян близки к трагической развязке. Развитие событий вблизи Кременной скорее всего закончится оставлением Кременной, а это приведет к разрушению этого участка фронта российской обороны на этом направлении или приведет к окружению тактической группировки российских сил в этом районе.

Следует отметить, что военные сосредотачивают усилия на остановке продвижения Сил обороны Кременной. А Пригожин и его наемники ведут штурмовые действия в районе Бахмута, пытаясь обойти город с Севера. Подразделения ВС РФ пытаются обойти через Курдюмовку с Юга. Россияне группами и фронтальными атаками пытаются сковывать действия защитников Бахмута, атакуя в лоб с Востока на Запад. Эксперт Центра оборонных стратегий добавил, что Пригожин потратил массу ресурсов, потерял огромное количество людей и не добился никаких результатов, а это может говорить, что его бизнес под угрозой. Бизнесмен Пригожин хочет отвлечься от собственных просчетов и неудач, ища причины в другом ведомстве. Конфликт между Пригожиным и Шойгу действительно существует, потому что Пригожин хочет занять должность Шойгу.

Виктор Кевлюк отметил, что нарисовалась довольно интересная картина с точки зрения построения боевых порядков противника на направлениях Бахмута, Попасной, Соледара, Кременной. Штурмовые отряды действуют в первом эшелоне, а у них за спинами расположились десантно-штурмовые подразделения и подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, то есть в любой момент эти военные организмы могут выполнять не только роль резерва, который нарастит усилия, но и заградотрядов, которые просто нейтрализуют подразделения ЧВК Вагнера Такого развития событий не следует исключать.

И 76-я, и 106-я дивизии были переброшены на Луганское и Донецкое направления из Херсона. А на Херсонское и Запорожское направления заводятся две новосформированные - 44-я воздушно-десантная и 104-я десантно-штурмовая - дивизии. То есть противник готовится к защите сухопутного коридора из Ростовской области в Крым, создавая соответствующие группировки сил и средств. И в то же время враг пытается усилить свой наступательный потенциал на Бахмутском направлении.

Юг

Эксперт Центра оборонных стратегий рассказал о созданных группировках армии РФ. Сейчас на Юге происходит развертывание оперативной группировки войск "Днепр", как ее назвали россияне. Пока они не определились с командующим, а исполняет обязанности командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Теплинский.

Эта группировка берет на себя функцию подготовки проведения оборонной операции, причем правый фланг этой группировки проходит по линии Васильевка – Токмак – Бердянск. Соответственно, из такого начертания обороны можно заключить, что противник будет прилагать значительные усилия для того, чтобы удержать коридор и не пустить ВСУ в Крым. То есть о наступлении там речь не идет. Все перестрелки, происходящие вдоль линии фронта, носят локальный характер. Это не подготовка к чему-то большему, а просто навязчивый огонь на истощение с обеих сторон.

С украинской стороны удары по пунктам управления, местам сосредоточения личного состава, по позициям ПВО, носят абсолютно адекватный, логичный, прогнозируемый характер, ведь тактику размягчения сил противника на южном направлении мы начали испытывать еще полгода назад, и в результате Херсонско-Бериславский плацдарм был освобожден. Не следует упускать из виду, что такая тактика будет применена и дальше. До марта в принципе будет разрушена и система управления, и ПВО, и логистика, также существенно поредеют человеческие ресурсы противника, соответственно, коридор в Крым некому будет физически защищать. Может быть, и такие варианты станут действительностью.