Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба генерал Валерий Герасимов, скорее всего, воспользуются возможностью, чтобы намеренно использовать как элитные, так и осужденные силы Вагнера в Бахмуте, чтобы ослабить Пригожина и подорвать его амбиции относительно большего влияния в Кремле.

Минобороны РФ все больше ограничивало возможности Пригожина по вербовке зэков и хранению боеприпасов, заставляя его публично признать свою зависимость от ведомства. Так, он уже публично жаловался, что отправил письмо и пытался направить своего представителя – вероятно, к Шойгу и Герасимову – со срочным требованием боеприпасов, но его представителю не разрешили подать жалобу.

В Институте отметили, что основатель ЧВК Вагнера смог увеличить свои силы на 40 000 осужденных, вероятно, с разрешения Кремля на вербовку в тюрьмах в 2022 году, но утратил это разрешение и доступ к этому кадровому резерву в начале 2023 года. На этом фоне он пригрозил вывести свои силы из Бахмута и намекнул, что МО РФ "использовало их, чтобы взять на себя основную тяжесть интенсивной городской войны на истощение", и "захватить Бахмут", сохранив одновременно обычные российские силы. По мнению экспертов, эти угрозы и жалобы свидетельствуют о том, что Пригожин осознает серьезность своего конфликта с минобороны.

"Возможно, российское военное руководство пытается использовать силы Вагнера и влияние Пригожина на Бахмут", – предполагают в ISW.

Эксперты отметили, что скорость продвижения российских войск в Бахмуте замедлилась "после вывода украинских войск из восточной его части примерно 7 марта". И оценили, что ЧВК Вагнера пришлось задействовать свои элитные подразделения для поддержки наступательного импульса, но, возможно, эти силы заканчиваются во время прямых атак на восточную, южную и северную части Бахмута.

В отчете говорится, что Пригожин предполагал, что украинские войска полностью уйдут из Бахмута "из-за страха неизбежного окружения", и надеялся, что его участие в элитных силах Вагнера будет достаточным для создания такого эффекта. Он даже 3 марта предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешить ВСУ выйти из Бахмута "за два дня".

"Ограниченная информация о мольбах Пригожина, вероятно, указывает на то, что российское военное командование намерено использовать ЧВК Вагнера в пределах города. Пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый также отметил, что украинские силы могут серьезно деградировать вагнеровцев и уже за зиму проредили второй пленный строй ЧВК: Украинские военнослужащие отметили в видео в социальных сетях от 12 марта, что они занимают позиции в Бахмуте, ожидая, пока россияне "перестреляют друг друга" в попытках захвата города за счет сил Вагнера", - пояснили в ISW.

"Вероятно, российское военное руководство пытается отомстить Пригожину за конфликт, который он инициировал в мае 2022 года", – не исключают аналитики.

По их оценкам, Кремль, вероятно, оказал основателю ЧВК свою поддержку, когда российский диктатор Владимир Путин попытался пополнить свои силы добровольцами во избежание объявления крайне непопулярной мобилизации. Пригожин мог убедить Путина, что сможет захватить Бахмут, если получит доступ к запасам боеприпасов минобороны РФ и позволит расширить свои существующие ультранационалистические вербовочные кампании, включив в них обычных россиян и заключенных.

Вероятно, Путин предоставил Пригожину доступ к этим ресурсам, поскольку все больше разочаровывался в российском военном командовании, которое не смогло захватить Киев "за три дня" и фактически растратило резервы, не достигнув ощутимого результата в войне.

"Путин, наверное, воспринял призывы российского военного командования к мобилизации как угрозу стабильности своего режима и доверился Пригожину, силы которого уже помогли захватить Попасную, Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. Его решение стать на сторону Пригожина, вероятно, разозлило Шойгу и Герасимова, которым тогда было поручено поделиться ограниченным снаряжением и боеприпасами с наемниками Вагнера", – объяснили в ISW.

Также в отчете института говорится, что Пригожин вряд ли сможет вернуть себе расположение Путина, которое было в период с мая по октябрь 2022 года.

"Падение Пригожина, вероятно, испугает других кремлевских чиновников, таких как Кадыров, и заставит их понизить свои амбиции, чтобы избежать участи Пригожина", - добавляют эксперты.

Кроме того, по их мнению, "Пригожин заработал плохую репутацию из-за того, что относился к своим людям, как к пушечному мясу". А его публичные мольбы о боеприпасах вряд ли сделают службу в ЧВК Вагнера привлекательной для новобранцев.

"Конфликт между министерством обороны России и Вагнером показывает, что разные стороны в ближайшем окружении Путина конкурируют между собой в играх, не способствующих достижению общих целей Путина", – отмечают аналитики.