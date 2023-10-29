Конфликт между Израилем и ХАМАСом может распространиться на другую часть региона, - Салливан

Об этом пишет CNN .

Он отметил, что боевики, поддерживаемые Ираном, продолжают атаковать американские войска, дислоцированные в регионе.

"Мы бдительны, потому что мы видим повышенные угрозы нашим силам во всем регионе и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это", - говорит Салливан.

Он подчеркнул, что риск реален, однако США принимает все необходимые меры, чтобы не допустить разрастания конфликта.

"Конечно, мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить наши силы, повысить нашу бдительность и работать с другими странами в регионе, чтобы попытаться удержать этот конфликт, который сейчас происходит в Израиле и Газе, от перерастания в региональный конфликт. Но риск реален, а следовательно, бдительность высока, а шаги, которые мы предпринимаем, чтобы предотвратить это, являются серьезными, систематическими и постоянными", - пояснил советник.

На прошлой неделе США нанесли авиаудары по двум объектам, связанным с вооруженными формированиями на востоке Сирии, которые поддерживает Иран. Это случилось после серии ракетных и беспилотных ударов по силам США в регионе.

Салливан подчеркнул, что в случае, если нападения боевиков продолжатся, "будет ответ".

"Я думаю, что иранцы поняли наше сообщение", – добавил он.