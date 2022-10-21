Конфликт Китая и Тайваня может начаться в этом или в следующем году, - ВМС США

Об этом на заседании Атлантического совета заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей, пишет South China Morning Post.

Высокопоставленный представитель ВМС США сделал такое заявление, в том числе на основании комментариев председателя КНР Си Цзиньпина на съезде Компартии Китая.

"За последние 20 лет мы видели, что китайцы выполнили каждое свое обещание раньше, чем заявили, что собираются его выполнить", - сказал Гильдей.

Напомним, ранее в ЦРУ отмечали, что Китай планирует захватить Тайвань до 2027 года.

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