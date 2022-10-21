Конфликт Китая и Тайваня может начаться в этом или в следующем году, - ВМС США
ВМС США должны подготовиться к началу конфликта на Тайване уже в этом или в следующем году, а не в 2027, как прогнозировалось ранее
Об этом на заседании Атлантического совета заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей, пишет South China Morning Post.
Высокопоставленный представитель ВМС США сделал такое заявление, в том числе на основании комментариев председателя КНР Си Цзиньпина на съезде Компартии Китая.
"За последние 20 лет мы видели, что китайцы выполнили каждое свое обещание раньше, чем заявили, что собираются его выполнить", - сказал Гильдей.
- Напомним, ранее в ЦРУ отмечали, что Китай планирует захватить Тайвань до 2027 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное