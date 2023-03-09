Конфликт из-за снарядов: Пригожину отключили спецсвязь и заблокировали доступ к правительственным учреждениям, - росСМИ
Основатель ЧВК Вагнера заявил, что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина, распространенном российскими СМИ.
"Повар Путина" объяснил это нежеланием властей поставлять ЧВК боеприпасы. Теперь бывший фаворит российского диктатора Владимира Путина больше не может напрямую выпрашивать снаряды у армейских генералов.
"Для того чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах во всех подразделениях. Еще важный момент: заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения", - говорится в аудиокомментарии Пригожина, опубликованном его пресс-службой.
Главный вагнеровец жалуется, что ситуация с боеприпасами никак не улучшилась. Теперь для него единственным способом получить это является обращение через медиа.
"Этим я, собственно, и собираюсь заниматься", - заявил Пригожин.
- Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. Он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевиков, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его главойСергеем Шойгу.
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