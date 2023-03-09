Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина, распространенном российскими СМИ.

"Повар Путина" объяснил это нежеланием властей поставлять ЧВК боеприпасы. Теперь бывший фаворит российского диктатора Владимира Путина больше не может напрямую выпрашивать снаряды у армейских генералов.

"Для того чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах во всех подразделениях. Еще важный момент: заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения", - говорится в аудиокомментарии Пригожина, опубликованном его пресс-службой.

Главный вагнеровец жалуется, что ситуация с боеприпасами никак не улучшилась. Теперь для него единственным способом получить это является обращение через медиа.

"Этим я, собственно, и собираюсь заниматься", - заявил Пригожин.