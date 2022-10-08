Конфликт фракции мира и войны в Кремле подрывает авторитет Путина, - ISW
Информация о разногласиях внутри Кремля, обнародованная западными СМИ, стремительно распространяется в РФ, подрывая видимость стабильности режима российского президента Владимира Путина
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора "взорвали впечатление силы и контроля", которые Путин пытался изобразить в течение более 20 лет своего правления.
"Некоторые российские милблогеры после резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в сторону российского высшего военного командования начали предполагать, что в Кремле есть две фракции", - указали в ISW.
Специалисты рассказали, что Кадыров и Пригожин являются частью фракции, стремящейся продолжать войну и достигать своих идеологических целей независимо от цены.
В то же время, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с Путиным.
В Институте изучения войны объяснили, что презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении Путина и вызовы его решению, даже если они тихие, могут изобразить диктатора слабым.
"Правдивость или ошибочность этой презентации менее важна, чем ее введение в аудиторию, на которую Путин больше всего полагается для дальнейшей поддержки в своей войне", - добавили аналитики.
- Напомним, Кадыров и Пригожин публично высказались об ошибках в ходе войны в Украине, чем взорвали авторитет Путина, - ISW
- WP пишет , что окружение Путина уже указывает ему на ошибки войны в Украине. В Кремле отрицали раскол.
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