Конфликт Бутусова и нардепа Безуглой: СБУ не считает нужным комментировать "эмоциональные заявления"
В Службе безопасности Украины отреагировали на обвинения народного депутата от "Слуги Народа" Марьяны Безуглой в свою сторону из-за главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова
Об этом заявили в пресс-центре спецслужбы в комментарии Радио Свобода.
"СБУ не считает нужным давать публичную оценку эмоциональным заявлениям отдельных политиков. В то же время обращаем особое внимание на то, что нынешние обстоятельства особенно требуют от всех граждан единства ради победы Украины", - подчеркнули правоохранители.
В Службе безопасности подчеркнули, что ведомство работает в пределах своих полномочий и имеет множество задач, связанных с противодействием российским захватчикам и обеспечением государственной безопасности.
- Нардеп от "Слуги Народа" Марьяна Безугла потребовала "перезагрузки" СБУ в случае, если ведомство ничего не сделает в отношении журналиста Юрия Бутусова.
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