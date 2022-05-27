Конфликт Бутусова и нардепа Безуглой: СБУ не считает нужным комментировать "эмоциональные заявления"

Об этом заявили в пресс-центре спецслужбы в комментарии Радио Свобода.

"СБУ не считает нужным давать публичную оценку эмоциональным заявлениям отдельных политиков. В то же время обращаем особое внимание на то, что нынешние обстоятельства особенно требуют от всех граждан единства ради победы Украины", - подчеркнули правоохранители.

В Службе безопасности подчеркнули, что ведомство работает в пределах своих полномочий и имеет множество задач, связанных с противодействием российским захватчикам и обеспечением государственной безопасности.

Нардеп от "Слуги Народа" Марьяна Безугла потребовала "перезагрузки" СБУ в случае, если ведомство ничего не сделает в отношении журналиста Юрия Бутусова.