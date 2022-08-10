Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Мы видели в информационном пространстве информацию о том, что десятки миллиардов активов россиян арестованы и переданы в управление армии. Надо понимать, что арест - это не конфискация. Между арестом и конфискацией проходит несколько лет. Если сейчас имущество арестовали, а затем в уголовном процессе через несколько лет суд его не конфискует, то государство вернет владельцу арестованное имущество или средства за него", - подчеркнул Шабунин.

Глава правления Центра противодействия коррупции добавил, что есть действенный механизм конфискации имущества россиян.

"Мы предложили властям действенный механизм - конфискацию не в рамках уголовного процесса. Государственные органы представляют перечень санкционных лиц в СНБО. СНБО принимает решение о формировании этого списка, затем Министерство юстиции берет имущество из этого списка и идет в антикоррупционный суд. Это простая процедура - за 20 дней от первой инстанции и 5 дней апелляции и антикоррупционный суд забирает имущество в пользу государства", - подчеркнул Шабунин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о принятии решения о конфискации российского имущества и активов в Украине

Напомним, ЕС планирует в октябре принять законодательство, которое позволит конфискацию российских активов .

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