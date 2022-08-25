Конфискованные у сына Януковича более 300 млн грн передали ВСУ, - Офис генпрокурора
Суд постановил отправить конфискованные у сына Януковича 304 млн грн Главному управлению разведки Министерства обороны Украины
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора по телеграмме.
Как говорится в сообщении, суд постановил передать на нужды украинской армии 300 млн грн сына бывшего беглого президента Виктора Януковича.
"Более 300 миллионов гривен сына президента-беглеца отдали ВСУ. Речь об арестованных средствах ПАО "Всеукраинский банк развития". Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын бывшего президента", - пишет офис ГП.
Как отмечается, работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения. Ведь у денег нет законного источника происхождения. Поэтому банковские рабочие с помощью финансовых операций легализовывали доходы, полученные преступным путем.
"При осуществлении досудебного расследования прокурорами Офиса Генерального прокурора был наложен арест на денежные средства должностных лиц "Всеукраинский банк развития" и непосредственно средства сына экспрезидента. Впоследствии судебными решениями деньги были переданы АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов, - ред.)", – пишет офис генпрокурора.
Еще с начала вооруженной агрессии РФ прокуроры Офиса Генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента.
"В настоящее время суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 млн грн зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.
- Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.
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