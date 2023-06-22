Об этом Уполномоченный по правам человека Лубинец сообщил в Facebook по итогам встречи с главой делегации МККК в Украине Эглингом Юргом и координатором многосторонних и гуманитарных вопросов МККК Венди Джулией Флери.

"Прежде всего – об украинских военнопленных. Ведь МККК – организация, которая в соответствии со своим мандатом должна гарантировать сохранение их жизни и здоровья. Однако скольких пленных в России посетила МККК? Четкого ответа не получил. Делегация отметила, что это конфиденциальная информация", - написал омбудсмен.

"Допускаю, что эта цифра в десятки раз меньше, чем количество посещенных российских пленных на территории Украины", - добавил он.

Также Красный Крест сообщил Лубинцу, что нет новой информации о трагедии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.

"Скоро будет один год с даты этого ужасного события и циничного шага РФ. Имеет ли МККК новую информацию? Нет, не имеет. Ответ, который я получил", - написал омбудсмен.

Он подчеркнул, что Красный Крест не в полной мере выполняет свой мандат и не проявляет инициативы. Однако Лубинец не оставляет надежду достучаться к организации с целью получения поддержки.

В июле 2022 года россияне обстреляли колонию в Оленовке , где содержали украинских военнопленных. Погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.

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