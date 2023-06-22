"Конфиденциальная информация": Красный Крест отказался назвать количество посетивших украинских военнопленных
Представители Красного Креста не сказали омбудсмену Дмитрию Лубинцу, скольких украинских пленных они посетили с начала полномасштабного вторжения РФ
Об этом Уполномоченный по правам человека Лубинец сообщил в Facebook по итогам встречи с главой делегации МККК в Украине Эглингом Юргом и координатором многосторонних и гуманитарных вопросов МККК Венди Джулией Флери.
"Прежде всего – об украинских военнопленных. Ведь МККК – организация, которая в соответствии со своим мандатом должна гарантировать сохранение их жизни и здоровья. Однако скольких пленных в России посетила МККК? Четкого ответа не получил. Делегация отметила, что это конфиденциальная информация", - написал омбудсмен.
"Допускаю, что эта цифра в десятки раз меньше, чем количество посещенных российских пленных на территории Украины", - добавил он.
Также Красный Крест сообщил Лубинцу, что нет новой информации о трагедии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.
"Скоро будет один год с даты этого ужасного события и циничного шага РФ. Имеет ли МККК новую информацию? Нет, не имеет. Ответ, который я получил", - написал омбудсмен.
Он подчеркнул, что Красный Крест не в полной мере выполняет свой мандат и не проявляет инициативы. Однако Лубинец не оставляет надежду достучаться к организации с целью получения поддержки.
- В июле 2022 года россияне обстреляли колонию в Оленовке , где содержали украинских военнопленных. Погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.
Читайте также: Ставшая приговором эвакуация: почему Красный Крест не сумел помешать массовому убийству в Оленовке
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.66
Покупка 36.66Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное