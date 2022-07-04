Конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины, - Зеленский
Это самый большой экономический проект в Европе нашего времени и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении.
"Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны, — сказал Зеленский о конференции в швейцарском Лугано. - Восстановлению в широком смысле слова. Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы".
По мнению президента, "это самый большой экономический проект в Европе нашего времени и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании, которую мы пригласим работать в Украину".
Территория 10 областей пострадала от боевых действий после 24 февраля. За это время удалось освободить 1 027 городов и поселков, еще 2 610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но кроме этого – десятки городов в других областях Украины получили ракетные удары. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и сложные, очень опасные производства – это химия, металлургия, - уточнил Зеленский
Он признал, что реализовать столь масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международными возможностями.
"Поэтому Конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины. И когда мы реализуем этот проект, - а я уверен, что это будет - его отсчет будет вестись, возможно, именно с этого мероприятия", - резюмировал президент.
- Представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.
- Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что на конференции в Лугано будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего восстановления Украины.
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