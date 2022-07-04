Швейцарский лидер рассказал об этом во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Лугано, транслировавшейся на телеканале "Еспресо".

"Нашим первым шагом будет формирование структуры долговременного восстановления Украины, формирование соответствующих документов, в частности по итогам конференции в Лугано. Сегодня и завтра мы будем работать над фундаментом прозрачного политического процесса, который неотделим от прошлых реформ. Процесса, который формируется на правительственных принципах, в котором четко очерчены критерии устойчивости, которые мы разделяем с Украиной, международным сообществом, частным сектором и гражданским обществом Украины", - отметил Кассис.

Президент Швейцарии добавил, что восстановление Украины будет базироваться на реформах.

"Мы понимаем, что есть такие вопросы, на которые нельзя дать ответ в течение двух дней. Но сейчас мы можем иметь одну четкую картину, чтобы положить начало этой структуре, отдать ей все свои усилия, руководствоваться принципами, которые мы будем внедрять завтра в рамках декларации". "Принципы, которые будут начаты в Лугано, - станут фундаментом для дальнейших действий. С целью достижения успеха мы будем придерживаться плана конференции, который будет базироваться на реформах, а также на дальнейших шагах, которые сосредоточены на восстановлении Украины", - отметил Игнацио Кассис.

4 июля президент Швейцарии также заявил, что полномасштабная война страны-агрессора Российской Федерации против Украины объединила всю Европу.

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