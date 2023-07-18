На таких темах акцентируют международные издания на утро 18 июля.

Гражданские корабли снова в опасности в Черном море

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Главной темой обсуждения мировых медиа было подорожание цен на продукты из-за остановки зернового соглашения России с Украиной. По словам The New York Times, это "встряхивает мировые продовольственные рынки".

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, до войны Украина была пятым по величине экспортером пшеницы в мире, на нее приходилось 10% экспорта. Украина входит в тройку крупнейших мировых экспортеров ячменя, кукурузы и рапсового масла, сообщает Gro Intelligence, компания, занимающаяся сельскохозяйственными данными. По данным ООН, она также является крупнейшим экспортером подсолнечного масла, на которое приходится 46% мирового экспорта.

В понедельник Россия заявила, что выходит из соглашения, разрешающего экспорт зерна из Украины через Черное море, пока не будут выполнены ее требования по ослаблению санкций на собственный экспорт сельскохозяйственной продукции.

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено год назад при посредничестве ООН и Турции, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис после полномасштабного вторжения России в Украину. Россия заблокировала украинские порты, заблокировав корабли для перевозки ее зерна, что привело к рекордному росту мировых цен. Соглашение продолжали трижды, последний раз в мае. Срок последнего продления истек в понедельник.

Около 33 миллионов метрических тонн украинского зерна и масличных культур было отправлено в рамках этой инициативы в течение прошлого года, что привело к снижению мировых цен на продукты питания.

Мировые лидеры поспешили осудить решение России. Президент комиссии ЕС Урсула фон дер Ляен обвинила Россию в "циничном шаге", а посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала этот шаг "актом жестокости".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он "глубоко разочарован" решением Москвы, и что миллионы людей, сталкивающихся с голодом, "заплатят за это". Он также сказал, что на прошлой неделе направил предложения президенту России Владимиру Путину, чтобы содействовать выполнению требований Москвы.

Как пишет CNN, в Белом доме заявили , что соглашение имело "критическое значение" для снижения цен на продукты питания во всем мире, которые резко выросли после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

"Решение России приостановить участие в Черноморской зерновой инициативе ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире", — заявил в заявлении Адам Ходж, спикер Совета национальной безопасности США.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской торговой бирже подскочили на 2,7% до 6,80 долларов за бушель, а фьючерсы на кукурузу выросли на 0,94% до 5,11 долларов за бушель, поскольку трейдеры опасаются сокращения поставок основных продуктов. питание.

Глобальный индекс цен на продовольствие, составленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, достиг исторического максимума в марте 2022 года, но с тех пор падал неуклонно. Падение экспорта продовольствия, вызванное выходом России из сделки, может изменить эту тенденцию.

Кэролайн Бейн, главный экономист Capital Economics, сказала CNN, что более богатые страны менее подвержены негативным последствиям, чем некоторые страны Ближнего Востока и Африки.

В Politico пишут , что после выхода из зерновой сделки гражданские корабли больше не являются безопасности в Черном море. Ведь в Кремле заявили, что северо-запад Черного моря снова "временно опасен".

Отказ Москвы продлить Черноморскую зерновую инициативу означает "отмена гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и восстановление режима временно опасного района в северо-западной части Черного моря".

Президент Украинской зерновой ассоциации рассказал ВВС, что ее члены определили альтернативные пути экспорта зерна, в частности через порты на Дунае. Однако эти порты будут менее эффективны, что уменьшит количество зерна, которое Украина может экспортировать, и повысит стоимость его транспортировки.

США призывают Украину к решительному прорыву на фронте

Фото: Генштаб ВСУ

Другой важной темой продолжает оставаться украинское контрнаступление. В частности, в The Washington Post написали статью, которую назвали: "Украина стремится взорвать оборону России, поскольку США призывают к решительному прорыву". Журналисты отмечают, что украинские командиры еще не использовали широкомасштабную наступательную тактику, которой их научили, поскольку Киев говорит, что ему нужно больше оружия для ведения войны, которого хочет Вашингтон.

"Украина достигает ограниченных успехов в своем контрнаступлении против российских войск, но еще не применила более масштабные операции, которые, по мнению американских чиновников, могли бы обеспечить прорыв, говорят официальные лица и аналитики, что усугубляет вопрос среди некоторых главных сторонников Украины относительно того, сможет Киев двигаться достаточно быстро, чтобы соответствовать ограниченному запасу боеприпасов и оружия", – отмечают в издании.

Через пять недель долгожданной операции украинские войска пытаются ослабить российскую оборону, стреляя артиллерией и ракетами и посылая небольшие группы саперов на большие минные поля, образующие крайнее кольцо обороны противника. Но темпы прогресса в трех основных областях вдоль огромной линии фронта протяженностью в тысячу километров вызвали беспокойство на Западе, что правительство президента Владимира Зеленского может не нанести такой мощный удар, как могло бы.

В основе новых оценок операции, которую Киев начал в начале июня после нескольких месяцев подготовки, лежит дискуссия о тактике, которая лучше позволит Украине проникнуть через прочно укрепленные российские линии и отвоевать достаточную территорию, чтобы потенциально подтолкнуть президента Владимира Путина к отказу от своей цели.

Западные официальные лица и аналитики говорят, что украинские военные использовали подход, основанный на истощении, путем обстрела артиллерией и ракетами командных, транспортных и материально-технических пунктов в тылу российских позиций, вместо того, чтобы выполнять то, что западные военные официальные лица называют " общевооруженными операциями, включающими скоординированные маневры больших групп танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и, иногда, авиации.

Украинское военное руководство утверждает, что, не имея авиационной мощи, они должны избегать ненужных потерь против противника, имеющего гораздо больший резерв новобранцев и оружия. Чтобы сохранить живую силу, Украина выставила всего четыре из десятка подготовленных бригад в текущей кампании.