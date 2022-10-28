Конец войне может моментально положить коалиция стран из США во главе, - Чалый
Чрезвычайный и полномочный посол Украины, дипломат Валерий Чалый считает, что коалиция стран может за неделю остановить Путина и в Украине не будет ни одного российского сапога
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Когда путинский режим станет слабым, тогда мир будет смело идти дальше. Мир не хочет, чтобы их страны напрямую вступали в войну. Они хорошо понимают, что война России против Украины закончится через неделю после вступления Украины и даже не в НАТО , а в коалицию стран. Например, США - Великобритания - Польша - Украина. Неделя - и войны не будет", - подчеркнул Чалый.
По словам дипломата, у Украины есть ВСУ, а у партнеров есть то, чего нашим ВСУ не хватает - это стратегическая авиация, точные ракеты, ядерный компонент.
"Избиратели стран-партнеров говорят, что нельзя вовлекать в войну своих граждан. Этой войне можно положить конец моментально, создав коалицию стран во главе с США. И Путин отступит моментально", - подчеркнул Чалый.
- 21 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что "Путин стал более открытым к переговорам".
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной полномасштабного вторжения был отказ Киева от Минских соглашений и рано или поздно Западу придется начать разговор о общем будущем
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное