Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Когда путинский режим станет слабым, тогда мир будет смело идти дальше. Мир не хочет, чтобы их страны напрямую вступали в войну. Они хорошо понимают, что война России против Украины закончится через неделю после вступления Украины и даже не в НАТО , а в коалицию стран. Например, США - Великобритания - Польша - Украина. Неделя - и войны не будет", - подчеркнул Чалый.

По словам дипломата, у Украины есть ВСУ, а у партнеров есть то, чего нашим ВСУ не хватает - это стратегическая авиация, точные ракеты, ядерный компонент.

"Избиратели стран-партнеров говорят, что нельзя вовлекать в войну своих граждан. Этой войне можно положить конец моментально, создав коалицию стран во главе с США. И Путин отступит моментально", - подчеркнул Чалый.

21 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что "Путин стал более открытым к переговорам".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной полномасштабного вторжения был отказ Киева от Минских соглашений и рано или поздно Западу придется начать разговор о общем будущем

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