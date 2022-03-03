"Конец света уже произошел": Зеленский назвал передвижные крематории для армии РФ актом геноцида и нацизма

Об этом он сказал во время интервью иностранным СМИ, передает Еспресо.TV.



"Российская армия в разы больше, не в два, не в три. Численность по танкам или военным - в 5-10 раз. Российскую армию, людей, никто не считает, сколько их умирает под обстрелами", - заявил президент.



Он прокомментировал информацию о российских передвижных крематориях.



"Вы знаете, что они привезли крематории, то есть они заранее не собираются показывать их семьям, их матерям. Они не собираются показывать, что их дети здесь погибли, что их убили. Что они сюда пришли убивать нас и мы защищаем нас, нашу свободу, наши дома и потому они умирают. Мы не хотим их убивать, почему наши берут их в плен и наши врачи их лечат. Хотя еще вчера наши врачи лечили наших ребят, умерших от ран от этих людей. Потому что они в первую очередь врачи", – добавил Зеленский.



Он сказал, что Путин просто посылает "мясо". Для этого военные взяли крематории с собой.



"Эти ребята несут их, они понимают, что несут это для себя. Я не понимаю, что это за человек, который может

планировать следующие акты. Это и есть акты геноцида и нацизма. Мне стыдно, что есть такие акты. Конец света уже произошел. Если мы не можем остановить такие шаги, это и есть конец света", - подытожил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb